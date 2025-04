Audiência conjunta vai debater os desafios da mulher com endometriose

Presidente da CDH, a senadora Damares Alves é uma das autoras do requerimento para o debate - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) e a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) vão promover uma audiência pública conjunta na segunda-feira (7), às 14h30, para debater os desafios e os direitos das mulheres com endometriose. O foco será na mobilização da sociedade para as medidas de prevenção e os tratamentos inerentes à doença.

Os requerimentos para o debate conjunto foram apresentados pela presidente da CDH, senadora Damares Alves (Republicanos-DF) (REQ 21/2025-CDH e REQ 7/2025-CAS ).

Segundo a senadora Damares, a endometriose é uma doença silenciosa e dolorosa, que causa diversos problemas na vida da mulher. No Brasil, acrescenta a senadora, a doença atinge cerca de 7 milhões de mulheres, o que resulta aproximadamente em uma a cada 10 mulheres em idade reprodutiva. Levantamento da Sociedade Brasileira da Endometriose (SBE) revela ainda que mais de 60% das mulheres desconhecem os sintomas do problema.

Entre outros convidados, a audiência vai contar com a presidente da SBE, Helizabet Salomão Ribeiro, e a coordenadora-geral de Atenção à Saúde das Mulheres do Ministério da Saúde, Renata de Souza Reis. O Ministério das Mulheres também deve enviar um representante para a audiência – que será interativa, com a possibilidade de participação popular.