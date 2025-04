Encontro do Partiu Futuro reúne estudantes da Rede Estadual e representantes do terceiro setor para troca de experiências

Em uma manhã de interação e troca de experiências, o governo do Estado realizou, nesta quinta-feira (3/4), um novo encontro de apresentação do programa Partiu Futuro: Jovem Aprendiz. Realizado no Auditório do Living, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), o evento contou com a participação do vice-governador Gabriel Souza e da secretária-adjunta da Educação, Stefanie Eskereski, além da presença de diretores escolares, estudantes da Rede Estadual e representantes de entidades do terceiro setor.

A iniciativa, criada em 2023, é uma ação do Gabinete de Projetos Especiais do Gabinete do Vice-Governador, executada pela Secretaria da Educação (Seduc), por meio da Superintendência da Educação Profissional (Suepro). O programa surgiu para incentivar a inserção de estudantes de cursos técnicos da Rede Estadual no mercado de trabalho, com contratos de jovens aprendizes, incluindo direitos trabalhistas e previdenciários, capacitação específica e jornada de trabalho compatível com os horários escolares.

Na abertura, Gabriel Souza interagiu com dois jovens beneficiados pelo programa, Tauany Jülich e João Victor Turmina, e falou sobre os desafios da qualificação profissional entre os gaúchos, já que o número de jovens vem diminuindo no Estado.

“O Rio Grande do Sul tem cada vez menos jovens na população, por isso se torna ainda mais importante a qualificação profissional desde cedo, para que nossa juventude também contribua para os avanços econômicos do nosso Estado. E isso é um grande desafio por conta do mercado de trabalho disruptivo e da velocidade da inteligência artificial e das novas tecnologias. Por isso, estamos muito felizes com essa política pública porque queremos transformar a vida da juventude, oferecer oportunidades e qualificar nosso capital humano, que é o nosso maior patrimônio”, afirmou o vice-governador.

Gabriel destacou que o Estado busca transformar a vida da juventude, oferecer oportunidades e qualificar o capital humano do RS -Foto: Flávio Cunha/Ascom Seduc

Os jovens estudantes também relataram como o programa transformou suas trajetórias de vida. "Antes, eu não sabia que carreira seguir. Agora, trabalho na manutenção de máquinas em uma empresa de Novo Hamburgo e aplico o que aprendo na escola", contou João Vitor, que faz o curso de Técnico em Eletromecânica na Escola Técnica Estadual Frederico Guilherme Schmidt, em São Leopoldo.

Tauany, por sua vez, reconheceu o quanto a aproximação da escola com a empresa facilitou a integração na rotina de trabalho. Estudante de Logística na Escola Técnica Estadual Bernardo Vieira de Mello, em Esteio, ela mencionou como o projeto funciona na prática. "A escola nos deu suporte até para entrevistas. O que estudo em sala faz diferença no dia a dia da empresa," reforçou.

Stefanie Eskereski disse que o programa representa a materialização de um projeto prioritário da Seduc. "Este é um passo importante para avançarmos em uma política que acreditamos ser o futuro da educação gaúcha. Passamos por várias etapas – já tínhamos a convicção de que precisávamos transformar a educação profissional no Estado. Muitas pessoas sequer sabem que os cursos técnicos da Rede Estadual são gratuitos. Nosso desafio era mostrar essa oportunidade e aproximar a escola do mercado de trabalho", destacou.

A programação do evento foi dividida em painéis temáticos. Representantes de empresas e estudantes contemplados pelo programa detalharam suas experiências, ressaltando as vantagens da iniciativa.

Entre os destaques, foram citados o fortalecimento de vínculos entre escola e mercado de trabalho, a formação e a retenção de talentos, a contribuição para o desenvolvimento da economia local e a adequação à legislação, cumprindo a cota de aprendizagem nas empresas.

Sobre o Partiu Futuro: Jovem Aprendiz

Atualmente, o programa está em projeto piloto, com sete escolas técnicas e dez cursos habilitados. Elas foram selecionadas a partir do perfil de cada uma, com adaptações no currículo para permitir a integração com as empresas participantes. A carga horária teórica dos cursos é desenvolvida na escola, validada como parte da formação profissional, enquanto a parte prática ocorre diretamente nas organizações parceiras.

O programa é destinado a jovens matriculados nos cursos técnicos da Rede Estadual com idade entre 14 a 24 anos – sem limite para pessoas com deficiência. O Partiu Futuro: Jovem Aprendiz segue a Lei 10.097/2000, conhecida como Lei da Aprendizagem. Os contratos possuem carteira assinada e são regidos via Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). As empresas devem pagar salário calculado com base no piso hora do mínimo legal.

A seleção prioriza estudantes em vulnerabilidade social, com critérios como cadastro no CadÚnico e perfil étnico-racial. Mais de 200 empresas foram prospectadas, sendo 15 já contratantes.

A Suepro atua como entidade qualificadora, e os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio das escolas participantes estão cadastrados como programas de aprendizagem junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Além disso, o Partiu Futuro: Jovem Aprendiz tem a vantagem de incluir a figura do Professor Embaixador, que realiza a intermediação entre estudantes, empresas e a Suepro. Em 2024, esses docentes também passaram por uma formação imersiva em São Paulo, com apoio do Itaú Educação e Trabalho, para aprimorar o acompanhamento pedagógico dos aprendizes.

O último edital de seleção, lançado em setembro de 2024, registrou 250 inscrições válidas de um total de 660 estudantes elegíveis. As primeiras contratações foram efetivadas em novembro, com encaminhamento das vagas via agências da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social/Sistema Nacional de Emprego (FGTAS/Sine).