Congresso vai homenagear empresário cearense Edson Queiroz

O Congresso Nacional promove na quarta-feira (9), a partir das 9h, uma sessão solene para homenagear o centenário de nascimento do empresário Edson Queiroz. O requerimento para a homenagem ( REQ 6/2025-Mesa ) foi apresentado pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE) e pela deputada federal Fernanda Pessoa (União-CE).

De acordo com Girão, Edson Queiroz foi um dos maiores empresários da história do Brasil. O senador afirma que a trajetória de vida e o legado do empresário merecem "ser amplamente reconhecidos". Segundo Girão, o Grupo Edson Queiroz atua hoje em áreas estratégicas como energia, indústria, comunicação e educação.

Entre as empresas que Edson Queiroz ajudou a fundar estão a Universidade de Fortaleza (Unifor), a Minalba Brasil e o Sistema Verdes Mares de Comunicação – principal grupo de comunicação do estado do Ceará. O empresário nasceu no dia 12 de abril de 1925, em Pacatuba (CE), e morreu em 8 de junho de 1982, vítima de um acidente aéreo.