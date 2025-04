Acidente com caminhão da Mais Frango bloqueia ERS-324 entre Marau e Passo Fundo

Na manhã desta quinta-feira, 3 de abril, um acidente envolvendo dois caminhões, entre eles um veículo da empresa Mais Frango, de Miraguaí, provocou o bloqueio total da ERS-324, no trecho entre Passo Fundo e Marau, na conhecida Curva da Moega.

Segundo informações, apesar da gravidade do acidente, não houve registro de feridos com lesões graves. Os veículos envolvidos ficaram atravessados na pista, impossibilitando a passagem de outros automóveis e causando congestionamento na rodovia.

A Polícia Rodoviária Estadual deslocou uma guarnição da base de Coxilha para atender à ocorrência e realizar os procedimentos necessários para a liberação do tráfego. Equipes de resgate e apoio também estiveram no local para garantir a segurança da via.