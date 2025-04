Plenário aprova celebração de 200 anos da Confederação do Equador

O Senado realizará sessão especial para celebrar os 200 anos da Confederação do Equador — movimento revolucionário contra o Brasil Império para implantar uma República federalista. A comemoração ainda não possui data marcada.

Para isso, os senadores aprovaram na quinta-feira (3), em sessão plenária, o requerimento (RQS) 239/2025 , da senadora Teresa Leitão (PT-PE). Segundo ela, a proposta decorre do plano de trabalho da comissão temporária interna que coordena as atividades comemorativas dos 200 anos da Confederação do Equador.

“A celebração representa não apenas o reconhecimento da força de sua representação política, mas também a reafirmação do compromisso do Parlamento com a valorização da história do nosso País e a formação das cidadãs e dos cidadãos brasileiros” disse Teresa Leitão, que é presidente da comissão.

História

A Confederação do Equador foi um movimento iniciado em 1824, no Nordeste, contra a monarquia de Dom Pedro I e em defesa da implantação de um regime republicano — em que o chefe de Estado é eleito — e federalista — em que as funções estatais são compartilhadas com governos central e regionais. O movimento eclodiu em 2 de julho de 1824, em Pernambuco, e se espalhou para as províncias vizinhas, como Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.

A revolta foi reprimida pelas tropas imperiais, resultando na execução de 31 pessoas entre 1824 e 1825. Entre os condenados, estava Frei Joaquim do Amor Divino, conhecido como Frei Caneca, que se tornou um ícone revolucionário.