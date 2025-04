Força-Tarefa apreende cerca de duas toneladas de alimentos impróprios em Independência; mercado foi interditado

Uma operação de fiscalização realizada nesta quarta-feira (2) pelo Programa Segurança dos Alimentos RS resultou na apreensão de aproximadamente duas toneladas de produtos impróprios para consumo no município de Independência, no Noroeste do Rio Grande do Sul. Durante a ação, um mercado foi totalmente interditado devido às precárias condições de higiene e comercialização de produtos sem procedência.

De acordo com as autoridades, entre os itens apreendidos estavam carnes vencidas há quatro anos, além de queijo, cachaça, vinho, mel, ovos, aipim, carvão e álcool 92º. Também foram encontrados grande quantidade de medicamentos de venda proibida em mercados.

O promotor de Justiça de Defesa do Consumidor de Porto Alegre, Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, destacou a gravidade da situação. "Havia muita carne sem procedência e vencida há anos, além de outros produtos que colocavam em risco a saúde da população. Foi uma das piores condições que já encontramos", afirmou.

Além do mercado interditado, dois açougues também foram fiscalizados na cidade. A operação contou com a participação da promotora de Justiça Carolina Zimmer, de Três de Maio, além de servidores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), Vigilância Sanitária Municipal de Independência, Secretaria Estadual da Saúde, Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação (SEAPI) e Patrulha Ambiental da Brigada Militar (PATRAM).

Ações de fiscalização seguem intensificadas na região

A operação em Independência faz parte de uma série de fiscalizações realizadas recentemente pelo Programa Segurança dos Alimentos RS em diversas cidades do Norte e Noroeste gaúcho.

Na terça-feira (1º), por exemplo, cerca de 2,3 toneladas de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidas em Santo Cristo. A ação incluiu o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em um abatedouro clandestino de peixes e a inspeção de um mercado que comercializava itens irregulares.

Outras fiscalizações também ocorreram em municípios como Frederico Westphalen e Vicente Dutra, resultando na retirada de circulação de grandes quantidades de alimentos inadequados e na interdição de estabelecimentos que não atendiam às normas sanitárias.

A Força-Tarefa do Programa Segurança dos Alimentos RS segue intensificando suas operações para garantir que os produtos oferecidos ao consumidor atendam aos padrões de qualidade e segurança alimentar.