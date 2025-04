Projeto cria quarentena de dez anos para evitar conflito de interesses na direção da Anac

Câmara Há 8 horas Câmara aprova projeto que prevê medidas do governo brasileiro contra tarifas de outros países Proposta autoriza medidas de reciprocidade no comércio exterior; texto segue para sanção

Câmara Há 9 horas Entidade profissional alerta para carência de profissionais de tecnologia no Brasil Confea apresentou lista de projetos prioritários para as profissões de engenharia, agronomia e geociências