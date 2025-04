Nelsinho Trad pede uma revisão da estratégia política de comércio exterior

O senador ainda destacou a aprovação do chamado projeto da reciprocidade ( PL 2.088/2023 ) nessa terça-feira (1º) no Senado. A matéria, que prevê medidas de resposta a barreiras comerciais impostas por outros países a produtos brasileiros, deve ser aprovada nesta quarta na Câmara dos Deputados.

Nelsinho pediu diálogo e entendimento entre os países no comércio internacional e disse que a Comissão de Relações Exteriores (CRE) está pronta para colaborar e liderar esse debate. Segundo o senador, que é presidente do colegiado, a comissão está propondo uma missão parlamentar aos Estados Unidos com foco no diálogo, buscando equilíbrio e cooperação.

