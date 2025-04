Augusta Brito destaca impacto social do novo Bolsa Família e do Programa Acredita

Em discurso no Plenário do Senado nesta quarta-feira (2), a senadora Augusta Brito (PT-CE) elogiou as políticas sociais do governo federal, com destaque para o novo formato do Bolsa Família e a criação do Programa Acredita, voltado à inclusão produtiva de pessoas em situação de vulnerabilidade. Segundo a parlamentar, as mudanças no programa de transferência de renda ampliaram a justiça social e a equidade, especialmente para as mulheres, que são maioria entre os responsáveis pelos benefícios.

De acordo com a senadora, o Bolsa Família atendeu 21 milhões de famílias em 2024, com a transferência de R$ 168 bilhões, sendo que mais de 83% dos benefícios estão registrados em nome de mulheres. Ela destacou ainda a chamada Regra de Proteção, que permite a continuidade parcial do benefício por até dois anos para famílias que tenham aumento de renda em razão de novo vínculo de emprego.

— Essa foi uma fórmula encontrada pelo governo para incentivar as pessoas a entrarem no mercado de trabalho com a garantia de que não vão ficar desassistidas até se sentirem seguras no seu novo emprego — explicou.

Augusta Brito também ressaltou o alcance do Programa Acredita, criado em 2023 para incentivar o empreendedorismo e o acesso ao crédito com juros baixos. Até o momento, mais de 155 mil empreendedores já foram beneficiados, com R$ 2,8 bilhões em crédito liberado, sendo R$ 725 milhões em operações produtivas orientadas, com taxa de inadimplência de apenas 0,05%.

— Essa independência financeira, além de reduzir a fome, também vai ao encontro do combate à violência contra nós, mulheres — afirmou.

Para Augusta Brito, os resultados demonstram que os programas sociais do atual governo vão além da transferência de renda, ao criarem condições reais de autonomia e inserção produtiva. A senadora destacou que, em seu estado, o Ceará, tem acompanhado de perto histórias de mulheres que conseguiram transformar suas vidas com apoio do Bolsa Família e do Programa Acredita.