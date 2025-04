Entidade profissional alerta para carência de profissionais de tecnologia no Brasil

Câmara Há 8 horas Câmara aprova projeto que prevê medidas do governo brasileiro contra tarifas de outros países Proposta autoriza medidas de reciprocidade no comércio exterior; texto segue para sanção

Câmara Há 10 horas Projeto garante participação de pessoas com deficiência no desenvolvimento de tecnologia assistiva O Projeto de Lei 4914/24 garante a participação das pessoas com deficiência, por meio de suas entidades representativas, no desenvolvimento de tecn...