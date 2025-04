Sessões vão debater enchentes no RS e homenagear 80 anos do CFM

Enchentes no Rio Grande do Sul serão tema de sessão de debates e aniversário do CFM terá sessão especial - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Os senadores aprovaram ainda um requerimento ( RQS 240/2025 ) do senador Dr. Hiran (PP-RR) para homenagear os 80 anos do Conselho Federal de Medicina (CFM) em uma sessão especial.

As tecnologias para prevenir e mitigar futuros desastres ambientais no Rio Grande do Sul serão debatidas em uma sessão temática do Senado. O requerimento ( RQS 245/2025 ), do astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e outros 26 senadores, aprovado nesta quarta-feira (2), também prevê uma homenagem às vítimas da tragédia.

