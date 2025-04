Jaques Wagner destaca fortalecimento institucional em missão à Ásia

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (2), o senador Jaques Wagner (PT-BA) destacou os resultados e o simbolismo da missão oficial liderada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao Japão e ao Vietnã. A comitiva contou com dez ministros e representantes do Congresso Nacional, entre eles os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Segundo o senador, a viagem fortaleceu a imagem do Brasil como defensor da democracia e do multilateralismo no cenário internacional.

— A simbologia carregada pelo presidente Lula ao levar o presidente Davi e o presidente Hugo foi, eu diria, até de surpreender os dois países visitados, com a harmonia institucional, o respeito, apesar das diferenças, pelo fato de o Executivo ir com os dois presidentes das Casas Legislativas para um debate que só interessava ao Brasil e não apenas ao governo — afirmou.

Durante a viagem, foram assinados dez acordos e 80 instrumentos de cooperação com o Japão, com previsão de ampliar o comércio bilateral para R$ 17 bilhões — patamar semelhante ao de 2011. No Vietnã, foram firmados cinco acordos e um plano de ação para a Parceria Estratégica e Global 2025-2030, com expectativa de quase dobrar o comércio de US$ 7,7 bilhões para US$ 15 bilhões. A missão também resultou na venda de 15 aeronaves da Embraer, no valor de US$ 10 bilhões, além de avanços na exportação de carne bovina para os dois países.

Wagner ressaltou ainda a importância do resgate da institucionalidade democrática, citando a celebração dos 60 anos do Banco Central e o ambiente de respeito entre diferentes correntes políticas.