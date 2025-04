Projeto que altera cálculo do ITR segue para a CAE

Outra emenda sugerida por Fernando Farias determina que o valor arrecadado com o ITR pelo Distrito Federal e pelos municípios conveniados será aplicado "prioritariamente" em melhorias no meio rural — e não obrigatoriamente, como previa o projeto original de Jayme Campos.

De acordo com o projeto, será considerado para o cálculo do ITR "a real área aproveitável dos imóveis a serem tributados". O texto também tem o objetivo de "promover a exclusão de tributação de áreas ambientais e de outros itens a serem deduzidos do valor da terra nua".

O autor da proposta é o senador Jayme Campos (União-MT). Na CRA, a matéria contou com parecer favorável, com emendas, do senador Fernando Farias (MDB-AL).

A Comissão de Agricultura (CRA) aprovou nesta quarta-feira (2) o projeto de lei que altera o cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR. Agora o projeto ( PL 1.648/2024 ) segue para análise em outro colegiado do Senado: a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Senado Federal Há 4 horas Especialista explica direitos e desafios no trabalho para pessoas com TEA No Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, nesta quarta-feira (2), o Senado anuncia a realização de um evento intitulado Diálogos sobre Aut...

Senado Federal Há 8 horas Seif diz que MST prepara invasões com apoio do governo federal O senador Jorge Seif (PL-SC) afirmou nesta quarta-feira (2), em pronunciamento no Plenário, que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST...

Senado Federal Há 8 horas Seif diz que MST fará invasões com apoio do governo federal O senador Jorge Seif (PL-SC) afirmou nesta quarta-feira (2), em pronunciamento no Plenário, que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST...

Senado Federal Há 8 horas Nelsinho Trad pede uma revisão da estratégia política de comércio exterior Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (2), o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) propôs uma revisão da estratégia da política de comércio exterior....