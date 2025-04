Alan Rick destaca Dia Mundial de Conscientização do Autismo

Em discurso no Plenário, o senador Alan Rick (União-AC) destacou o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado nesta quarta-feira (2). Ele defendeu uma sociedade mais justa e acolhedora e disse que o autismo não pode ser invisível para o Estado. Segundo o senador, os autistas demandam ações coletivas por parte do poder público.

— Conscientizar é muito mais do que informar. É garantir direitos, escutar as famílias, construir políticas que realmente deem o suporte e deem a resposta que essas famílias precisam — declarou.

O senador informou que apresentou o PL 1.414/2025 , que entre outros temas trata da validade da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. De acordo com o texto, o documento terá validade de dez anos, para menores de 18 anos de idade, e prazo indeterminado para pessoas com 18 anos ou mais.

Alan Rick reconheceu as dificuldades das famílias que têm pessoas com autismo e disse que, ao longo do seu mandato, tem direcionado emendas para ações e programas de amparo para esse público. Para o senador, só com “respeito, empatia, investimento, responsabilidade e dedicação é que construiremos um Brasil verdadeiramente acessível para todos”.