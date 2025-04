Cleitinho critica licitação de R$ 10 mi da FAB e pedido de prisão de Bolsonaro

— Isso aqui é um murro na cara do povo brasileiro. Tem gente passando fome, sem arroz e feijão, e estão gastando quase R$ 10 milhões com isso. Se fosse no governo do Bolsonaro, do Temer, da Dilma, também estaria errado. Quem paga essa conta é o povo brasileiro, e eu estou aqui para escancarar — afirmou.

— Lava a boca para falar do Bolsonaro. Essa turma do passado desviou dinheiro público e agora quer voltar para a cena do crime. Que moral tem para pedir a prisão de alguém? Olhem para o histórico de vocês — disse.