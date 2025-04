Davi destaca papel estratégico de missão à Ásia

Os mais de 80 acordos de cooperação celebrados na missão oficial brasileira à Ásia ajudarão a melhorar a vida dos brasileiros, conforme avaliação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, durante a sessão plenária desta quarta-feira (2). Davi agradeceu a oportunidade de participar da viagem como sinal de integração entre os Poderes da República. Registrou o reconhecimento dos países asiáticos à condição do Brasil como “grande potência mundial também na economia”.

— A articulação é fundamental para posicionarmos o Brasil do ponto de vista estratégico a nível global, e quero reconhecer a importância dessa viagem, dessa missão oficial. Meus agradecimentos (…) pela possibilidade de acompanharmos tantos encontros importantes para o Brasil nesta relação internacional.

Davi destacou, entre as conquistas do Brasil na viagem, a manifestação de interesse de autoridades do Japão e do Vietnã em adquirir aviões da Embraer, e lembrou que a série de acordos internacionais prevê investimentos que vão aprimorar a mão de obra do Brasil, atrair capitais externos e incrementar a balança comercial do país. Ele lembrou a importância do papel do Senado, como Casa da Federação, no estabelecimento de relações internacionais com base na reciprocidade, e em cooperação com o Poder Executivo.