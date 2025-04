Governo do Estado premia 200 escolas destaques em alfabetização

Evento celebrou as instituições de ensino que se destacaram pelos resultados nos anos iniciais do Ensino Fundamental -Foto: Vitor Rosa/Secom

Com o auditório lotado, representantes de 200 escolas estaduais e municipais estiveram presentes, na manhã desta quarta-feira (2/4), no Teatro da Feevale, em Novo Hamburgo, para receber as premiações do Programa Alfabetiza Tchê 2025. O evento celebrou as instituições de ensino da educação pública gaúcha que se destacaram pelos resultados de alfabetização nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

A cerimônia contou com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária da Educação, Raquel Teixeira, além de secretários municipais, dirigentes educacionais e diretores de escolas. Na abertura, os hinos nacional e rio-grandense foram interpretados pela jovem cantora Luiza Barbosa, que também foi estudante da Rede Estadual, em Sapiranga.

O governador falou sobre a importância do programa para a concatenação entre as redes de ensino na busca pela evolução do desempenho dos alunos. “O Estado não é apenas gestor da sua própria rede escolar, ele é responsável pela educação gaúcha, que tem as redes municipais como agentes fundamentais no processo de alfabetização. Por isso criamos o Alfabetiza Tchê, para uma colaboração entre Estado e municípios nesta missão tão importante. Só neste ano, aportamos R$ 50 milhões para o programa. Educação é prioridade para o desenvolvimento e o futuro do Rio Grande, e essa é umas das tantas iniciativas que estamos empreendendo para promover uma transformação nesta área”, afirmou Leite.

"Educação é prioridade para o desenvolvimento e o futuro do Rio Grande", declarou Leite -Foto: Vitor Rosa/Secom

Os pequenos estudantes da Escola Oscar Konrath, de Sapiranga, fizeram ainda uma apresentação, recitando textos para demonstrar, na prática, a fluência leitora e os resultados do programa. Logo no início da programação, Raquel parabenizou os presentes, destacando que a alfabetização é a base de todo o processo de educação e, por isso, deve ser priorizada como uma das principais frentes de atuação das escolas públicas.

“Quando falamos em alfabetizar, estamos falando em desenvolver as habilidades e competências do século XXI em cada criança, seja em escolas estaduais ou municipais. Essa é a essência do regime de colaboração: uma rede acolhedora, que entende a educação como território de oportunidades, onde todas as crianças têm direito a aprender e desenvolver seu potencial pleno”, enfatizou a secretária.

Entre as autoridades, também participaram da cerimônia o presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Marcelo Arruda, e a presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/RS), Maristela Guasselli.

Além disso, as escolas menos promissoras, que não tiveram um desempenho adequado, receberam apoio financeiro para aprimorar as estratégias de ensino. Os prêmios foram divididos em duas gradações. As 200 escolas que ficaram nas melhores posições foram contempladas com valores que variam de R$ 40 mil a R$ 80 mil, enquanto as demais, com mais fragilidades, obtiveram um complemento de R$ 20 mil a R$ 40 mil, como compromisso para avançar na aprendizagem.

Os dados para a classificação foram coletados a partir do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers) 2023, com o cálculo do Índice de Qualidade de Alfabetização (IQAe). A fórmula é calculada pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e considera como critérios os resultados de proficiência do Saers no segundo ano do Ensino Fundamental.

Os cerimonialistas foram escolhidos entre os estudantes que participam do Conselho de Participação Estudantil da Rede Estadual. Joana Jacobsen, do Instituto de Educação Doutor Bulcão, de Lavras do Sul, e Gabriel de Araujo, da Escola Estadual de Ensino Médio Doutor Assis Antônio Mariani, de Caxias do Sul, conduziram a cerimônia, chamando ao palco os homenageados.

As escolas foram divididas em oito blocos, ordenadas por ordem alfabética conforme o nome do município. Em clima de festa, diretores escolares das 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) receberam a premiação, com um troféu de reconhecimento ao protagonismo e à excelência na aprendizagem.

Programa tem como meta assegurar que todos os estudantes da Rede Pública estejam alfabetizados até o final do 2º ano do EF -Foto: Vitor Rosa/Secom

O Programa Estadual de Apoio à Alfabetização, mais conhecido como Alfabetiza Tchê, foi instituído pela Lei nº 16.048/2023 e regulamentado pelo Decreto estadual n° 57.519/2024. A iniciativa é uma política pública da Secretaria da Educação (Seduc) que tem como meta assegurar que todos os estudantes da Rede Pública gaúcha estejam plenamente alfabetizados até o final do 2º ano do Ensino Fundamental.

O Alfabetiza Tchê atua em regime de colaboração, articulando Estado e municípios para fortalecer as ações de aprendizagem e implementar sistemas de monitoramento e avaliação de indicadores da alfabetização. Também conta com a adesão de todos os 497 municípios gaúchos, tendo a parceria da Famurs e da Undime.

O programa se desdobra em cinco eixos: aperfeiçoamento da aprendizagem; fortalecimento da gestão municipal e estadual; qualificação do corpo docente; análise externa e acompanhamento de indicadores de alfabetização; além do estímulo à cooperação e articulação da educação pública gaúcha. São contemplados estudantes da Educação Infantil (4 a 5 anos) e dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Desde que foi implementada, a medida já aplicou mais de 504 mil avaliações diagnósticas de fluência leitora ao longo de seis edições e distribuiu mais de 532 mil kits de material didático para alfabetização nas escolas públicas do Rio Grande do Sul. Os dados demonstram que o Alfabetiza Tchê assegurou um aumento no Índice de Fluência Leitora, que passou de 4,6 para 5,8 pontos em 2024

O programa também prevê a formação continuada dos professores alfabetizadores, oferecendo capacitação com bolsas de estudo. Para os próximos meses, a Secretaria da Educação irá expandir as avaliações bimestrais, selecionando 150 bolsistas para formação em cascata e intensificando a mentoria pedagógica nas escolas com maiores dificuldades que receberam apoio financeiro.