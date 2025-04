Setor de imóveis tem maior alta em lançamentos em dez anos

A venda de novos imóveis em 2024 cresceu 11,8%, em comparação a 2023. O volume de vendas foi de 186.540 unidades e o valor acumulado da venda das novas unidades chegou a R$60,3 bilhões, um crescimento de 16,5% em relação ao ano anterior. Os números são os mais altos registrados na série histórica, desde 2014.

Os dados foram obtidos por meio do conjunto de indicadores Abrainc-Fipe, desenvolvidos pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a partir de um levantamento realizado com 20 empresas associadas à Abrainc.

Renan Persio dos Santos, diretor de Incorporações da Construlike e da Construtora Prohidro, aponta um fator econômico relevante positivamente para o mercado imobiliário em 2024. “A estabilidade nos preços dos insumos ligados às commodities impediu que os custos de materiais de construção aumentassem de forma expressiva, e isso possibilitou às construtoras oferecer preços competitivos”.

Além disso, o índice alcançado pelo mercado imobiliário foi impulsionado pelos segmentos de Médio e Alto Padrão (MAP) e pelo programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), conforme mostram os indicadores Abrainc-Fipe.

O MCMV registrou alta recorde de 25,2%, com lançamento de mais de 122 mil unidades e 13,1% com a venda de 136.741 imóveis novos. Da mesma forma, o segmento de MAP apresentou crescimento de 23,8% no valor de vendas, totalizando R$26,6 bilhões e 42,1% no valor lançado, que corresponde a R$23,6 bilhões.

De acordo com o empresário, ambos os segmentos se beneficiaram dos recursos de financiamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que proporciona condições mais acessíveis para aquisição de imóveis, ampliando o acesso à moradia.

“O aumento do volume financiado pelo FGTS desempenhou um papel crucial, pois, vinculado a um baixo índice de desemprego, facilitou o acesso ao crédito imobiliário e incentivou mais pessoas a investirem em imóveis”, explica Santos.

O Abrainc-Fipe também revelou que a duração da oferta de imóveis no mercado reduziu em ambos os segmentos. No MAP a queda nos estoques caiu de 18,4 meses para 13 meses, um nível considerado saudável e próximo a média histórica. No MCMV, houve uma redução de 11,5 meses para 9,8 meses de consumo da oferta de imóveis novos.

Segundo Santos, o MCMV figurou como a melhor alternativa por oferecer uma fonte estável e acessível de crédito para os compradores, e assim possibilitou expandir a base de consumidores, impulsionando ainda mais as vendas.

“A escassez de recursos provenientes da poupança fez com que várias empresas do setor imobiliário se concentrassem no programa, que teve aumento no teto do financiamento e permitiu que mais pessoas adquirissem imóveis adequados às suas necessidades”, conta o empresário.

Para o empresário, as redes sociais também desempenharam um papel importante ao ampliar o alcance das imobiliárias e construtoras para um público mais diversificado. “Outras ferramentas digitais, como tours virtuais, realidade aumentada e plataformas de financiamento online, facilitaram o processo de compra, tornando-o mais conveniente e acessível para os consumidores”.

O diretor de Incorporações da Construlike e da Construtora Prohidro esclarece que apesar do prejuízo causado à capacidade de financiamento pelas taxas de juros elevadas e a inflação, que pode fazer muitos clientes adiarem a decisão de compra, o programa Minha Casa, Minha Vida é beneficiado pelas taxas de juros de financiamento mais estáveis e uma opção para famílias com renda de até seis salários mínimos.

Santos pontua, no entanto, que há preocupações de que haja uma escassez de recursos destinados à produção de novos imóveis, a partir do segundo semestre de 2025. Mas a notícia do anúncio do governo sobre a ampliação do limite do financiamento é positiva para o setor. Segundo ele, caso a faixa 4 do MCMV seja aprovada, o programa vai abranger uma nova faixa de beneficiários, o que pode impactar positivamente na venda de novos imóveis.

