Itaipu e Femipa equiparão 80 hospitais filantrópicos com energia solar

Saúde Há 7 horas Governo vê casos isolados de sarampo, mas reforça vacina no Rio Duas crianças em São João de Meriti foram diagnosticas com a doença

Saúde Há 8 horas Udesc Cefid terá palestra com ex-aluna que é referência global em reabilitação cardíaca Foto: DivulgaçãoO Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid) , da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), promoverá a palestra “Es...