Canal Life anuncia expansão para a região Norte do Brasil

Em parceria com as principais seguradoras do país, como SulAmérica, Amil e Bradesco Seguros, a Canal Life, corretora de planos de saúde e seguros, anuncia expansão para a região Norte do Brasil. A decisão reflete o crescimento expressivo registrado pela empresa no último ano e as perspectivas promissoras do setor de seguros no país.



De acordo com Hugo Victor, diretor comercial da empresa, a expectativa com a expansão é tornar o acesso a planos de saúde mais simples e acessível, buscando garantir que cada cliente encontre a opção ideal de acordo com seu perfil. “Em 2024 listamos mais de 7 mil novos segurados, registrando um crescimento de cerca de 80% em nossa base de clientes”.



A escolha pela região Norte está alinhada com o potencial de crescimento identificado no mercado local. Dados recentes divulgados pelo Sindicato das Seguradoras nos estados da Bahia, de Sergipe e de Tocantins (SINDSEG BA I SE I TO), apontam que o setor cresceu 14,9% nos primeiros meses de 2024 nas regiões Norte e Nordeste, com destaque para o aumento da demanda por seguros de vida, residencial e empresarial. “A Canal Life pretende atender a essa demanda crescente, oferecendo soluções personalizadas e ampliando sua rede de atendimento”, ressalta Victor.



“Além disso, trabalhamos juntos à Prevent Senior, MedSênior e Leve Saúde para oferecer um atendimento especializado para o público idoso. Com isso, tentamos garantir que essa faixa etária tenha acesso a planos individuais e que ofereçam suporte completo para suas necessidades específicas”, acrescenta o diretor comercial.



Setor de seguros cresce 12%



Um levantamento da Superintendência de Seguros Privados (Susep) aponta que, no acumulado de 2024, as receitas do setor de seguros totalizaram R$ 435,56 bilhões, representando um crescimento de 12,2% em relação ao ano anterior.



Segundo Victor, esse desempenho positivo foi impulsionado por uma maior adesão dos consumidores e avanços regulatórios que fortaleceram a transparência e a sustentabilidade do setor. “A Canal Life acompanhou essa tendência, registrando resultados significativos que motivaram a ampliação de sua atuação”.



“A expansão terá início com o atendimento de representantes primeiramente nas cidades de Belém do Pará e em Parauapebas. No entanto, a expectativa é que o atendimento seja ampliado para toda a região Norte em até seis meses”, afirma o diretor comercial.



Com a expansão, a corretora busca consolidar sua presença em um mercado estratégico e diversificar ainda mais seu portfólio de clientes, informa Victor. “A expectativa é que a entrada na região Norte contribua para o fortalecimento da cultura de seguros e para o desenvolvimento econômico local, ampliando o acesso a serviços essenciais de proteção e segurança”.



Ele ressalta ainda que a Canal Life pretende reforçar seu compromisso com a inovação, apostando em tecnologias e parcerias estratégicas para sustentar seu crescimento. “A expansão para o Norte é vista como um passo importante na trajetória da empresa, que busca se posicionar como uma das principais corretoras de seguros do Brasil”, finaliza.



Para saber mais, basta acessar: https://canallife.com.br/