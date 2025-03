Carga de bebidas estrangeiras é interceptada em Três Passos

Um veículo que vinha da área de fronteira com a Argentina foi abordado pela guarnição da Brigada Militar (BM) na noite da sexta-feira (28/3) em Três Passos.

Na revista veicular, foram localizadas 42 caixas de espumantes de origem estrangeira sem o devido desembaraço aduaneiro. A carga foi avaliada em R$ 32,7 mil. As informações são do 7º BPM.

A mercadoria foi retida e está à disposição da Receita Federal. A apreensão ocorreu dentro da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras.

