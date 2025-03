BM prende autor de roubos em comércios de Barra do Guarita e Itapiranga

A Brigada Militar (BM) prendeu, na manhã desta sexta-feira (28/3), o autor de diversos roubos em estabelecimentos comerciais situados em Barra do Guarita e Itapiranga.

A prisão foi realizada em Barra do Guarita, após diligências no âmbito da Operação Cerco Fechado. Para chegar à localização do indivíduo, houve a troca de informações entre BM e as polícias civis de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

Durante a ação, a equipe da BM confiscou duas armas de fogo e vários itens roubados dos comércios, como relógios e telefones celulares. Também foram encontradas as vestimentas utilizadas nos roubos – conforme mostram imagens captadas por sistemas de videomonitoramento.

Depois de preso, o homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para os trâmites legais.

As informações são do 7º BPM.

