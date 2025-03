Tenente Portela sedia a 1ª Conferência Microrregional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora

Na tarde desta sexta-feira, 28 de março de 2025, Tenente Portela recebe a 1ª Conferência Microrregional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, um evento promovido pelos conselhos municipais de saúde e pelas secretarias municipais de saúde de diversos municípios da região. A conferência ocorre no Centro Cultural de Tenente Portela e está aberta à participação do público em geral.

Sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde de Tenente Portela, o evento reúne representantes dos municípios de Barra do Guarita, Derrubadas, Palmitinho, Pinheirinho do Vale, Seberi, Tenente Portela, Três Passos, Vista Alegre e Vista Gaúcha.

Temática e Discussões

Com o tema "A Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano", a conferência busca debater as novas relações de trabalho e seus impactos na saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. As discussões visam fortalecer políticas públicas e promover melhorias nas condições de trabalho, garantindo mais segurança e qualidade de vida para os profissionais da região.

Participação e Autoridades

O evento conta com a presença de autoridades locais, profissionais da área da saúde e representantes de entidades governamentais e não governamentais dos municípios participantes. A conferência se apresenta como um espaço fundamental para o debate de diretrizes que possam contribuir para a construção de um ambiente de trabalho mais saudável e seguro para todos.

A iniciativa reforça o compromisso dos municípios com a valorização da saúde do trabalhador e a importância da participação popular na construção de políticas públicas mais eficazes e inclusivas.