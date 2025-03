Região Celeiro: Conheça as escolas com melhor desempenho no Programa Alfabetiza Tchê 2024

A Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul divulgou, na última quarta-feira (26), a lista das 200 escolas contempladas com o Prêmio Alfabetiza Tchê 2024. A seleção foi feita com base nos resultados do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (SAERS) de 2023, por meio do cálculo do Índice de Qualidade de Alfabetização (IQAe).

Criado pela Lei nº 16.048/2023 e regulamentado pelo Decreto nº 57.519/2024, o prêmio tem como objetivo reconhecer e valorizar as escolas das redes estadual e municipal que apresentaram os melhores desempenhos na alfabetização de estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental.

A cerimônia de premiação está marcada para o dia 2 de abril, das 8h30 às 12h, no Teatro Feevale, em Novo Hamburgo.

Entre as escolas premiadas, dez pertencem à 21ª Coordenadoria Regional de Educação, com sede em Três Passos. Dentre elas, três estão em Tenente Portela, duas em Redentora, duas em Miraguaí, uma em Esperança do Sul, uma em Coronel Bicaco e uma em Três Passos.

Confira a lista com as notas obtidas por cada uma delas:

Arte: Observador Regional