Polícia Civil realiza operação contra o tráfico de drogas em Tenente Portela

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou, nesta quinta-feira (27), a operação "Vinculação", visando combater o tráfico de drogas na cidade de Tenente Portela e desarticular grupos criminosos atuantes na região. A ofensiva foi conduzida pela Delegacia de Polícia do município e contou com a participação de 29 policiais civis da 22ª Região Policial, além do apoio de unidades especializadas.

No total, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em imóveis ligados aos investigados. Durante as diligências, os agentes apreenderam diversos materiais ilícitos, incluindo:

Uma pistola calibre 9mm com numeração raspada;

22 munições do mesmo calibre ;

Uma espingarda calibre 12 ;

Uma balança de precisão ;

Porções de maconha e um pé de Cannabis, indicando possível cultivo da droga.

Além das apreensões, a operação resultou na prisão em flagrante de um dos suspeitos, que foi imediatamente conduzido ao Presídio Estadual de Três Passos. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e responsabilizar outros possíveis envolvidos na rede criminosa.

A ação reforça o compromisso das forças de segurança no enfrentamento ao tráfico de drogas e no combate à criminalidade em Tenente Portela e região. Novas operações podem ser realizadas conforme o avanço das investigações.