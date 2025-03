Acidente na RSC-472 em Tenente Portela envolve caminhão e Corsa; casal fica ferido

Na tarde desta quinta-feira 27/03, um acidente de trânsito foi registrado na RSC-472, no trevo de acesso à localidade de Socapo, em frente ao Silo do Hanauer, em Tenente Portela. A colisão envolveu um caminhão-furgão com placas de Três Passos e um Chevrolet Corsa, emplacado em Tenente Portela.

Equipes de resgate, incluindo os Bombeiros Voluntários e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foram acionadas e rapidamente chegaram ao local para prestar socorro às vítimas.

O casal que ocupava o Corsa sofreu escoriações pelo corpo e foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio para avaliação médica detalhada. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde atualizado das vítimas.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. O Comando Rodoviário da Brigada Militar foi acionado para registrar a ocorrência e coordenar o trânsito na região. As circunstâncias e a dinâmica do acidente serão investigadas para esclarecer as causas da colisão.

A rodovia registrou lentidão momentânea no fluxo de veículos devido ao atendimento da ocorrência, mas foi liberada posteriormente.