Governador autoriza repasse de R$ 1,2 milhão para obras de ampliação da recepção do Hospital Marieta Konder Bornhausen em Itajaí

Foto: Eduardo Valente/ GOVSC

O governador Jorginho Mello e o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, assinaram nesta quinta-feira, 27, a autorização para o repasse de R$ 1,2 milhão para a reforma e ampliação da recepção do Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen. O recurso viabilizado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio de convênio, tem como objetivo melhorar a infraestrutura e otimizar o fluxo de atendimento da unidade. O anúncio foi realizado durante a apresentação do Programa Santa Catarina Levada a Sério: Prestando Contas, em Itajaí.



Com a ampliação, a recepção poderá absorver a crescente demanda de pacientes, intensificada após a abertura do Complexo Madre Teresa. A obra busca reduzir o tempo de espera, garantir um ambiente mais organizado e cumprir as normas de saúde e segurança. As melhorias incluem a instalação de novos balcões de atendimento, ampliação da área de espera com melhor acessibilidade e um sistema de orientação mais eficiente, proporcionando maior conforto e agilidade no acolhimento.

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva, ressaltou a importância da parceria entre o Estado e a instituição. “O Governo do Estado está investindo mais de R$ 1 milhão na adequação da recepção do Hospital Marieta Konder Bornhausen, o maior da região e em breve o maior de Santa Catarina, com mais de 600 leitos. Como diz o governador Jorginho Mello, o atendimento começa na entrada, e uma recepção digna é fundamental. Também autorizamos outros recursos para a saúde da região da AmfriI. Construímos o Hospital de Itapema, mais de R$ 27 milhões, foram mais de R$ 5 milhões para a UPA das Nações em Balneário Camboriú e R$ 3,4 milhões para a UPA de Porto Belo. Então a região, quando a gente fala de saúde, vive outro momento. Também fortalecemos hospitais filantrópicos, como o de Penha, com mais de R$ 70 milhões para cirurgias oftalmológicas. Outros hospitais da região seguem recebendo apoio do Estado. E hoje destacamos o avanço das obras do novo Hemosc de Itajaí, uma demanda histórica que finalmente está saindo do papel”, disse.







A diretora Irmã Simone Santana agradeceu pelo repasse e enfatizou os benefícios da reforma para pacientes e profissionais. “A obra é uma medida essencial para atender ao crescente número de pacientes e melhorar a qualidade do atendimento oferecido. A ampliação e modernização da recepção também contribuirá para a segurança dos usuários e da equipe do hospital, garantindo o cumprimento das normas de saúde e segurança”, explicou.

Com atendimento no sistema de porta aberta, o Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen recebe pacientes de toda a região e se destaca como um centro de referência para cirurgias de alta complexidade em oncologia, cardiologia, neurologia, ortopedia e traumatologia, além de transplantes de córnea e rim. A instituição também realiza cirurgias em especialidades como proctologia, cirurgia geral, gastrologia, cirurgia torácica, oftalmologia, urologia, entre outras.