Show Safra 25: EuroChem leva soluções para o Cerrado

A EuroChem participa entre os dias 24 e 28 de março, da Show Safra 2025, feira de agronegócio realizada em Lucas do Rio Verde (MT). Durante o evento, a empresa apresenta soluções estratégicas adaptadas para solos tropicais, como Croplex, Sunkiss e Avigo.

Direcionado para a soja, o Croplex é um fertilizante caracterizado principalmente pela disponibilidade contínua de enxofre para a cultura durante todo o ciclo. Essa solução conta com uma combinação de nutrientes (Nitrogênio, Fósforo e Enxofre) distribuídos uniformemente, proporcionando eficiência nutricional e aplicação homogênea na área. O Croplex também é conhecido por sua alta concentração de fósforo, contribuindo para um maior arranque inicial e melhor enraizamento.

O Avigo, produto premium desenvolvido no Brasil, também orientado para a soja, contém compostos naturais de matriz orgânica que oferecem maior crescimento radicular e aumento da eficiência de absorção de nutrientes. De forma adicional, é uma solução para desafios de estresse hídrico e baixo enraizamento, situação usualmente encontrada na cultura da soja.

Já o Sunkiss, voltado para o milho, possui nitrogênio em formas nítrica e amoniacal, evitando a volatilização desse nutriente, proporcionando menor acidificação do solo e distribuindo nitrogênio uniformemente ao longo do ciclo da cultura. Além disso, pode ser utilizado em condições secas, oferecendo maior faixa de aplicação, rendimento operacional e fluidez.

De acordo com o diretor comercial da EuroChem, Guilherme Terribili, as soluções nutricionais são provenientes de pesquisa, inovação tecnológica e contribuem com demandas específicas dos agricultores. “O Croplex, um fertilizante Premium NPS avançado, proporciona à soja um desenvolvimento inicial robusto e crescimento sustentado, além de uma eficiência operacional maior. O Sunkiss revoluciona a nutrição do milho e do algodão com sua fórmula NK no mesmo grânulo com alta eficiência, oferecendo uniformidade e densidade na aplicação e seu nitrogênio não apresenta perdas por volatilização. Ambos os produtos geram maior rentabilidade ao produtor, pois otimizam a distribuição de nutrientes e a logística no campo, resultando em maior eficiência nutricional, produtividade elevada e, consequentemente, maior rentabilidade para os agricultores”, completa.

Segundo o diretor de desenvolvimento de mercado, Marcelo Ferri, a empresa apresenta um modelo de negócios e abordagem à inovação que visam atender às necessidades dos produtores agrícolas. “Nosso sistema de operações integradas, da mineração à distribuição, oferece vantagem competitiva para o nosso cliente final. Estamos empenhados em fortalecer as nossas soluções, combinando com um atendimento consultivo e correto posicionamento”, conclui.