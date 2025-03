Marcos Rogério afirma que julgamento de Bolsonaro tem motivação política

O senador Marcos Rogério (PL-RO) afirmou, nesta quarta-feira (26), que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) "não tem base jurídica. Tem motivação política e desrespeita o devido processo legal". Segundo o parlamentar, a denúncia aceita pela Corte é baseada em interpretações, delações contraditórias e recortes de falas, sem provas que justifiquem a acusação de tentativa de golpe. A denúncia inclui a acusação de tentativa de abolição do Estado democrático de direito.

— O que se apresenta aqui como prova são, em sua maioria, recortes, vídeos, interpretações forçadas de discursos, depoimentos contraditórios e delações premiadas feitas por investigados buscando salvar a própria pele. Onde estão as evidências, as provas que demonstram, de forma cabal, de forma inequívoca, a intenção de se praticar um golpe no Brasil? — questionou.

O senador também argumentou que o processo está sendo usado para impedir a participação de Bolsonaro nas eleições de 2026. Ele comparou a situação ao cancelamento de condenações da Operação Lava Jato por irregularidades processuais e criticou o tratamento desigual entre os casos.

— Por muito menos se anulou a Lava Jato e todas as condenações derivadas daquele processo, por violação do devido processo legal. Mas o que valeu lá para socorrer criminosos contumazes não serve para Bolsonaro neste momento, porque o julgamento é político — afirmou.