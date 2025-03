Secretário Diogo Demarchi é eleito vice-presidente do Conass gestão 2025/2026

Foto: Divulgação Conass

O secretário de Estado da Saúde de Santa Catarina, Diogo Demarchi, assumiu a vice-presidência do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) da região Sul para a nova gestão 2025/2026. A eleição aconteceu nesta quarta-feira, 26, durante a assembleia do Conselho, em Brasília. O gestor já ocupava o cargo desde o ano passado.

“O Conselho de Secretários é a principal referência para discussões sobre a gestão estadual do SUS junto ao Ministério da Saúde e à sociedade civil. Continuarei trabalhando em colaboração com todas as Secretarias Estaduais na elaboração de políticas de saúde, promovendo a troca de experiências e buscando soluções para os problemas que são comuns entre os estados, como o combate à dengue”, afirma Diogo Demarchi.

A secretária estadual de saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho, foi eleita presidente do Connas e também foram eleitos os vice-presidentes regionais, do Conselho Fiscal, e os representantes na Agência Nacional de Saúde e no Conselho Consultivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A cerimônia de posse acontecerá em abril.