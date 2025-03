Metade dos brasileiros sofreu fraude em 2024

Metade dos brasileiros (51%) foi vítima de alguma fraude no ano passado. Desses, 54,2% tiveram prejuízo financeiro. Os dados fazem parte do Relatório de Identidade e Fraude 2025, divulgado na terça-feira (25/3) pela Serasa Experian – empresa de tecnologia de dados que atua também na análise de crédito, autenticação e prevenção à fraude.

O principal tipo de golpe aplicado foi uso indevido de cartões de crédito (47,9%), seguido por pagamento de boletos falsos ou transações fraudulentas via Pix (32,8%) e phishing, e-mails ou mensagens fraudulentas que induzem ao roubo de dados (21,6%).

Foram entrevistadas 877 pessoas entre 18 e 65 anos, nas cinco regiões do país. A margem de erro é de 3,4% para mais ou para menos.

O levantamento apontou que, dentro do universo de brasileiros que perderam dinheiro com fraude, a maior parte teve prejuízo entre R$ 100,00 e R$ 1 mil.

Prejuízos dos entrevistados com golpes em 2024:

- Até R$ 100,00: 17%;

- Mais de R$ 100,00 a R$ 500,00: 35,5%;

- Mais de R$ 500,00 a R$ 1 mil: 12,9%;

- Mais de R$ 1 mil a R$ 5 mil: 19,5%;

- Mais de R$ 5 mil a R$ 20 mil: 3,7%;

- Mais de R$ 20 mil: 3,7%;

- Não responderam: 7,9%;

Entre os homens, 52,5% informaram ter sofrido fraude. Entre as mulheres, o índice se reduz para 49,3%. O estudo confirma que, quanto maior a idade, maior a proporção de vítimas de golpes. Na faixa etária de 18 a 29 anos, 40,8% dos entrevistados mencionaram terem sido vítimas. De 30 a 49 anos, o percentual sobe para 51,9%. No grupo de pessoas com mais de 50 anos, 57,8% foram alvos dos criminosos.

