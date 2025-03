Estado começa a distribuir primeiras 356 mil vacinas contra a gripe nesta quarta-feira

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), começou, nesta quarta-feira (26/3), a distribuição do primeiro lote de vacinas contra a gripe (influenza), com 356 mil doses. O início oficial da campanha está programado para o dia 7 de abril, mas os municípios podem dar início à vacinação assim que receberem as unidades.

Ao todo, o público-alvo da estratégia no Rio Grande do Sul é composto por mais de 5,3 milhões de pessoas que fazem parte dos grupos prioritários, selecionados pelo Ministério da Saúde por serem de maior risco de agravamento ou de maior exposição.

Uma das novidades a partir deste ano é a inclusão da vacina da gripe no Calendário Nacional de Vacinação para crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e idosos (a partir de 60 anos de idade), tornando permanente a proteção para esses públicos. Ou seja, a vacinação a esses públicos fica disponível ao longo do ano todo (a partir da chegada das doses).

Outros grupos continuarão a receber o imunizante em estratégias especiais, incluindo profissionais da saúde, professores, forças de segurança, população privada de liberdade e pessoas com doenças crônicas ou deficiências, dentre outros.

Grupos prioritários para a vacinação:

Crianças de seis meses a menores de seis anos (cinco anos, 11 meses e 29 dias): 830.039

Gestantes (qualquer período gestacional): 90.731

Idosos (a partir dos 60 anos de idade): 2.314.385

Trabalhadores da saúde: 453.057

Puérperas (até 45 dias após o parto): 14.915

Professores dos ensinos básico e superior: 153.385

Povos indígenas: 41.091

Pessoas em situação de rua: 4.128

Profissionais das forças de segurança e de salvamento: 28.178

Profissionais das Forças Armadas: 38.899

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade): 665.072

Pessoas com deficiência permanente: 464.668

Caminhoneiros: 128.564

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso): 29.034

Trabalhadores portuários: 4.051

Trabalhadores dos Correios: 5.347

Funcionários do sistema de privação de liberdade: 6.745

População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos): 34.948

Total: 5.324.874

Meta

A meta é vacinar 90% das gestantes, crianças e idosos. Para os demais grupos que serão vacinados na estratégia especial, não é estipulado uma meta, visto que o número de pessoas é um valor estimado. Apesar da vacina passar a ficar disponível durante todo o ano nas unidades de saúde, a recomendação é que a população alvo busque se vacinar o quanto antes, preferencialmente antes do inverno, época de maior transmissibilidade de vírus respiratórios.

Distribuição

Esse primeiro lote de 356 mil doses está disponível para retirada, desde esta quarta-feira (26/3), pelas Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) na Central Estadual de Abastecimento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) da Secretaria da Saúde, em Porto Alegre.

Após a chegada nas CRS, as doses serão distribuídas aos municípios, com exceção da parte destinada à capital, que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) faz a coleta diretamente na Ceadi.

Número de doses da vacina contra a gripe para as Regionais (primeiro lote):

1ª CRS (sede Porto Alegre – 66 municípios): 86.460

2ª CRS (sede Frederico Westphalen – 26 municípios): 7.150

3ª CRS (sede Pelotas – 21 municípios): 28.080

4ª CRS (sede Santa Maria – 33 municípios): 19.580

5ª CRS (sede Caxias do Sul – 49 municípios): 34.440

6ª CRS (sede Passo Fundo – 62 municípios): 21.960

7ª CRS (sede Bagé – seis municípios): 6.220

8ª CRS (sede Cachoeira do Sul – 12 municípios): 6.960

9ª CRS (sede Cruz Alta – 12 municípios): 4.590

10ª CRS (sede Alegrete – 11 municípios): 15.000

11ª CRS (sede Erechim – 33 municípios): 8.030

12ª CRS (sede Santo Ângelo – 24 municípios): 10.040

13ª CRS (sede Santa Cruz do Sul – 13 municípios): 11.270

14ª CRS (sede Santa Rosa – 22 municípios): 7.570

15ª CRS (sede Palmeira das Missões – 26 municípios): 5.970

16ª CRS (sede Lajeado – 37 municípios): 10.720

17ª CRS (sede Ijuí – 20 municípios): 7.630

18ª CRS (sede Osório – 23 municípios): 13.730

(sede Osório – 23 municípios): 13.730 SMS Porto Alegre: 50.600