Grave acidente é registrado no Distrito de Castelinho, entre Frederico Westphalen e Ametista do Sul

Um grave acidente foi registrado por volta das 11h desta quarta-feira, 26, na ERS-591, no Distrito de Castelinho, nas proximidades do trevo entre Frederico Westphalen e Ametista do Sul. O acidente envolveu três veículos e ocorreu durante uma tentativa de ultrapassagem.

Segundo informações preliminares, o condutor de uma caminhonete tentou ultrapassar na rodovia e acabou colidindo frontalmente com outro veículo, que vinha no sentido contrário. A força do impacto resultou em danos significativos aos veículos.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para o resgate, e um dos feridos foi encaminhado ao Hospital Divina Providência (HDP), enquanto que os outros envolvidos recusaram atendimento, por não possuírem ferimentos graves. Também prestaram atendimento à ocorrência equipes dos Bombeiros e da Brigada Militar.

Apesar da gravidade da colisão, ninguém sofreu ferimentos graves. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.