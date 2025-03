Santa Catarina alcança 100% de adesão em programa que promove a saúde nas escolas

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

Santa Catarina atingiu um marco importante na promoção da saúde nas escolas. O Programa Saúde na Escola (PSE), que fortalece o envolvimento da comunidade escolar no cuidado à saúde dos estudantes, alcançou 100% de adesão no estado no ciclo 2025/2026. O feito é resultado do trabalho conjunto da Secretaria de Estado da Saúde e da Secretaria de Estado da Educação, em parceria com representantes regionais e municipais, para garantir a implementação total da iniciativa.

A parceria com as cidades desempenha um papel fundamental na transformação da realidade educacional. “O Programa Saúde na Escola é voltado a crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira. A adesão à iniciativa é voluntária e renovada a cada dois anos. Neste novo ciclo, todos os municípios aderiram. Esse marco busca promover a saúde e a qualidade de vida dos estudantes da Rede Pública de Ensino de Santa Catarina”, afirma Laura Cabral Santos, enfermeira da Área Técnica Adolescente – Programa Saúde na Escola, da Gerência de Atenção, Promoção e Prevenção à Saúde.

Atualmente, o PSE atende 4.591 escolas, 1.137.641 alunos, 3.477 escolas prioritárias e 32 municípios com populações indígenas e quilombolas. O objetivo é integrar e articular permanentemente as redes de saúde e educação com ações de promoção, prevenção e atenção à saúde.

As atividades estão organizadas em 14 temáticas, tendo entre os assuntos prioritários a saúde mental, a situação vacinal, a saúde sexual e reprodutiva, além da promoção da cultura de paz e dos direitos humanos. Toda essa atuação reforça o compromisso do Estado com o bem-estar dos alunos, promovendo um ambiente escolar mais saudável, seguro e inclusivo.

