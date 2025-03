Carro cai em ribanceira em Itapiranga após motorista se distrair com criança

Um carro caiu em uma ribanceira na manhã desta terça-feira, 25, na comunidade de Baú, interior de Itapiranga. O acidente ocorreu por volta das 9h30 e envolveu um veículo Celta, com placas da cidade.

De acordo com o relato da condutora, de 30 anos, um bolo que estava no carro caiu durante uma curva, assustando sua filha, de 2 anos. Ao tentar acalmar a criança, a motorista acabou mantendo o volante virado para a esquerda, o que levou o veículo a sair da pista.

A Polícia Militar foi a primeira a chegar ao local e, ao perceber que a criança ainda estava dentro do carro, o cabo Bressler realizou o resgate.

Em seguida, equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU estabilizaram o veículo e auxiliaram a retirada da condutora, que não sofreu ferimentos. Populares também ajudaram no resgate. Mãe e filha saíram ilesas do acidente.