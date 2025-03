Izalci diz que pena aplicada pelo STF a cabeleireira é desproporcional

O senador Izalci Lucas (PL-DF) criticou, em pronunciamento nesta terça-feira (25), a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O parlamentar leu trechos de um editorial do jornalO Estado de S. Paulo, que questiona a razoabilidade da pena aplicada à cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, presa preventivamente desde março de 2023 e sentenciada a 14 anos de prisão por pichar a estátua da Justiça com batom durante as manifestações.

— Não tem sentido uma senhora que está presa há dois anos preventivamente, com duas filhas, ser condenada a 14 anos por usar um batom — afirmou.

O senador leu trecho do editorial que questiona a decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. O texto critica a condução do processo e argumenta que Débora dos Santos não tem prerrogativa de foro e, portanto, não deveria ter sido julgada diretamente pela Corte. O jornal também aponta a desproporcionalidade da pena. Izalci destacou a importância do conteúdo.

— Peça aí o registro dessa fala, desse editorial tão importante para este momento de injustiças e coisas aplicadas pelo Supremo fora da lógica normal — declarou.