Transplante capilar: modalidade busca resultados naturais

O transplante capilar tem se consolidado como uma das principais inovações da medicina estética tanto para as mulheres como para os homens do país que, cada dia mais, se preocupam com o cuidado com a beleza. Em média, 72% dos brasileiros do sexo masculino

revelam cuidar da beleza e declaram que esse hábito não deve ser considerado somente “coisa de mulher”, como indica a segunda edição do estudo Cosmentology®, realizado pelo Grupo Croma e compartilhado pelo Estadão.

Em 2018, durante a primeira edição do estudo, apenas 34% dos homens do Brasil se preocupavam com a própria beleza. “Com o avanço das técnicas e o uso de tecnologias precisas, o procedimento de transplante capilar ganhou eficácia e popularidade, atraindo não apenas homens, mas também mulheres e pessoas interessadas em transplantes de barba e sobrancelhas”, afirma o médico especialista em transplante capilar, Dr. Vitor Hugo Reis, fundador da Orien Clinique.

No Brasil, aproximadamente 5% das mulheres sofrem de calvície, conforme dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), divulgados pelo jornal Correio do Povo. Nesse cenário, Reis conta que o mercado de transplante capilar vive um momento de expansão não apenas nacional, mas global. Segundo o médico, “a estética e o autocuidado estão em alta, e o transplante capilar faz parte desse movimento”.

Ele observa que a preocupação com a calvície, que afeta principalmente homens, começa cada vez mais cedo. “Hoje, até adolescentes já se informam sobre tratamentos quando percebem que o cabelo está afinando ou caindo”, comenta. Além disso, as redes sociais e a influência de famosos têm contribuído para o aumento da procura pelo procedimento.

Evolução das técnicas mira resultados naturais

O transplante capilar passou por uma grande evolução nas últimas décadas. Antigamente, a técnica mais utilizada era a FUT (Follicular Unit Transplantation), que deixava cicatrizes extensas e resultados pouco naturais. “A FUT retirava uma faixa de cabelo da região doadora e reimplantava os folículos com um espaçamento que não garantia densidade adequada”, explica o Dr. Vitor Hugo Reis.

Hoje, a técnica mais avançada é a FUE (Follicular Unit Extraction), que permite a retirada e o implante individual dos folículos. “Utilizamos materiais de extrema delicadeza, com pouco mais de meio milímetro de espessura, o que resulta em uma cirurgia menos traumática, sem cicatrizes visíveis e com resultados muito mais estéticos”, destaca o especialista.

Simulação digital: alinhando expectativas e realidade

Para Dr. Vitor Hugo Reis, um dos principais avanços no campo do transplante capilar é o uso da simulação digital de resultados. Essa tecnologia ajuda os pacientes a visualizarem possíveis resultados antes da cirurgia, garantindo expectativas mais realistas. “A simulação é essencial para alinhar os sonhos do paciente com a realidade que seu corpo pode oferecer”, afirma.

Ele cita dois exemplos comuns em sua clínica: pacientes com calvície avançada (grau VII) que desejam resultados semelhantes aos de quem tem calvície leve (grau III ou IV), e homens que querem fechar completamente as entradas.

“Fechar totalmente as entradas pode tirar o traço de maturidade e masculinidade. Com a simulação, mostramos ao paciente como pequenos ajustes podem trazer resultados mais harmoniosos”, explica.

Segundo Dr. Vitor Hugo Reis, a escolha da técnica mais adequada para cada paciente depende de vários fatores, como o grau de calvície, a idade, o sexo, o tamanho da área doadora e a possibilidade de usar pelos de outras regiões.

“Cada cirurgia é um projeto único e exclusivo”, ressalta o fundador da Orien Clinique. Para mulheres, por exemplo, a técnica “no shaving” é uma opção que evita raspar a área doadora e receptora, sendo mais discreta.

Transplantes de barba e sobrancelhas trazem peculiaridades

Além do transplante capilar tradicional, procedimentos como o de barba e sobrancelhas têm ganhado destaque. O transplante de barba exige atenção especial na escolha dos folículos e no ângulo de implantação, enquanto o de sobrancelhas é considerado um dos maiores desafios para os cirurgiões.

“Cada folículo é escolhido com extremo cuidado, e a direção da implantação deve ser precisa. Um folículo mal direcionado pode ser perceptível e gerar frustração na paciente”, explica o médico.

Impacto na saúde emocional

O transplante capilar vai além da estética, podendo impactar profundamente a saúde emocional e psicológica dos pacientes. "Considero essa cirurgia a que mais devolve a autoestima", afirma o Dr. Vitor Hugo Reis. Ele relata que pacientes com calvície tendem a esconder o problema até que não seja mais possível disfarçar.



"O transplante ajuda a recuperar a confiança, a perder a timidez e a acabar com as piadinhas. Para as mulheres, é uma forma de se olhar no espelho e se sentir bem novamente", destaca.

Com resultados naturais, técnicas avançadas e impacto na autoestima, o transplante capilar se consolida como uma das soluções eficazes para quem busca recuperar a confiança. O médico salienta que, para quem pensa em realizar o procedimento, a orientação de um especialista é fundamental para garantir segurança, resultados harmoniosos e alinhados com as expectativas.

Para mais informações, basta acessar: http://orienclinique.com.br/