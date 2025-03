Na noite de domingo (23/03), a Brigada Militar de Palmeira das Missões recebeu ligação via 190, informando que havia um homem caído com disparos de arma de fogo no Bairro Lutz.

Ao chegar no local, a guarnição constatou o fato, o indivíduo (homem de 24 anos) estava caído ao solo com disparos de arma de fogo na região da cabeça.

O local foi isolado pela guarnição e a Polícia Civil acionada. Segundo informações colhidas, foi visualizado dois indivíduos em uma motocicleta no local do crime.