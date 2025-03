Caminhão carregado com fumo tomba na BR-386 em Iraí

Na noite de sábado, 22, um caminhão carregado com fumo tombou na BR-386, próximo ao entroncamento com a ERS-324, em Iraí. O veículo, com placas de Palmitinho, seguia viagem quando o motorista perdeu o controle, resultando no acidente.

Havia quatro ocupantes no caminhão, dos quais apenas um ficou ferido. Ele foi socorrido por uma equipe de saúde do município de Iraí.

A Brigada Militar foi a primeira a chegar ao local, sinalizando o trânsito para evitar novos incidentes. Em seguida, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a ocorrência e coordenou o fluxo de veículos na região.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas, e a pista permaneceu com atenção redobrada devido à carga espalhada.