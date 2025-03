Acidente com morte na ERS 553 em Pejuçara

Um acidente com morte foi registrado na madrugada desta segunda-feira (24) na ERS 553 que dá acesso da BR 158 a cidade de Pejuçara.

Segundo as informações do Repórter Renato Bueno da Sulbrasileira que esteve no local, trata-se de um capotamento de um veículo Fiat Palio placa MERCOSUL que aconteceu na altura do KM 07 daquela rodovia estadual.

No veiculo estava um homem e duas mulheres. Uma das mulheres foi ejetada para fora do veículo vindo a óbito no local. A sua identidade ainda não foi divulgada. Os demais tripulantes resultaram feridos e foram conduzidos ao Hospital pela ambulância da SAMU.

Segundo os Bombeiros, o veiculo é de Pejuçara.

Bombeiros de Panambi, SAMU e Policia Rodoviária Estadual de Cruz Alta atenderam a ocorrência.