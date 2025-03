Final de semana movimentado na área da segurança pública em Tenente Portela e região.

O final de semana foi movimentado na área de segurança pública, sendo registrado um alto número de chamados e ocorrências atendidas por guarnições da Brigada Militar e pela equipe Volante da Polícia Civil.

Desde a noite de sexta-feira (21/03) até o final da noite de domingo (23/03), foram registrados diversos chamados e 35 (trinta e cinco) atendimentos registrados pela Brigada Militar nos municípios de Tenente Portela, Barra do Guarita, Derrubadas, Miraguaí e Vista Gaúcha.

Sexta-Feira (21/03):

Entre os horários das 18h às 00h, na cidade de Miraguaí, a Brigada Militar através dos Policiais Militares do 7º BPM, desencadeou a Operação Cerco Fechado, que visa ações preventivas e repressivas qualificadas com o objetivo em promover a segurança pública local, com foco na redução nos índices de violência e criminalidade, em especial aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), com base na análise criminal e de inteligência no município. Ao total, a operação obteve como resultado a fiscalização de 37 (trinta e sete) veículos abordados e 56 pessoas identificadas.

Durante a abordagem em bares, foi realizada a prisão de um homem de 26 anos, havendo em seu desfavor um mandado de prisão, expedido pelo Poder Judiciário da Comarca de Panambi, RS, sendo encaminhado ao Presídio Estadual da cidade de Três Passos, onde permanecerá a disposição da Justiça;

- Por volta das 21h07min, na cidade de Barra do Guarita, um homem de 59 anos foi preso em flagrante delito pela Brigada Militar pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

O autor, mesmo após intimado da determinação judicial de não realizar contato com a vítima a qual é sua ex-companheira, bem como a determinação de não se aproximar da mesma, descumpriu a ordem judicial.

A vítima acionou uma guarnição da Polícia Militar que realizava o seu atendimento, quando flagrou o autor transitando em frente à casa da vítima.

Em seguida, este foi detido, sendo apresentado na Delegacia de Polícia, que por entendimento do Delegado Plantonista lavrou o auto de prisão em flagrante delito, encaminhando o autor ao Presídio Estadual da cidade de três Passos, onde permanecerá a disposição da justiça.

Cumpre destacar, que a Brigada Militar está desencadeando a Operação Elo de Proteção tendo como objetivo fortalecer a proteção e o amparo aos grupos de vulneráveis no combate à violência doméstica, violência contra crianças e idosos, em todas as formas que ela se apresenta, por meio de ações repressivas, preventivas e educativas.

Por volta das 21h45min, na cidade de Tenente Portela, um jovem de 20 anos foi preso pelo crime de embriaguez ao volante. Durante execução da Operação Força Total – 13ª Edição, foi realizada a abordagem do condutor de uma motocicleta na Avenida Santa Rosa, centro deste município, sendo que o mesmo não possuía carteira nacional de habilitação e apresentava visíveis sinais de embriaguez.

O motorista foi convidado a realizar o teste do etilômetro, resultando em presença alcoólica acima de 0,33mg/L, que configura o crime previsto no Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Desta forma, foi dada voz de prisão em flagrante e apresentado o detido na Delegacia de Polícia, onde por entendimento do Delegado Plantonista lavrou o auto de prisão em flagrante delito, sendo estabelecida fiança, a qual foi paga e o autor responderá ao processo em liberdade.

Sábado (22/03):

- Por volta das 01h30min, na cidade de Tenente Portela, um homem de 39 anos foi preso em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo.

Após denúncias que indicavam que um homem estaria armado na Praça Tenente Paiva, Centro da cidade, uma guarnição da Brigada Militar localizou um indivíduo com as características repassadas na denúncia, momento em que ao dar ordem de abordagem este desobedeceu e fugiu correndo por cerca de 100 metros, sendo alcançado pelos policiais que conseguiram lhe deter. Em sua posse, foi localizado um revólver calibre38 com cinco munições intactas.

Foi dada voz de prisão ao autor e apresentado na Delegacia de Polícia, sendo lavrado o auto de prisão em flagrante delito e o preso encaminhado ao Presídio Estadual da cidade de Três Passos, onde permanecerá a disposição da Justiça.

Por volta das 19h30min, a Brigada Militar atendeu uma ocorrência de lesão corporal provocada por golpe de arma branca, fato ocorrido na cidade de Tenente Portela. Ao chegar ao local, a vítima apresentava lesões leves, porém com sangramento, sendo necessário solicitar o atendimento da equipe do SAMU que prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para o hospital, o qual deu alta médica no mesmo dia. No local foi apreendido um facão. As causas e circunstâncias do fato estão sendo apuradas.

Domingo (23/03):

- No decorrer do dia de domingo, apesar da grande movimentação de pessoas nos estabelecimentos comerciais, bem como nas áreas de uso coletivo (praças e afins) do município, o serviço policial transcorreu dentro da normalidade.

Foram realizadas ações de intensificação do policiamento ostensivo na área central e bairros, para um aumento da segurança e preservação da ordem pública. Também, foram registrados atendimentos de ocorrências em Tenente Portela e Miraguaí.