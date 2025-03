Automóvel roubado na Região Metropolitana é recuperado em Palmeira das Missões

Depois de receber denúncia de que um automóvel em situação de roubo estaria transitando na cidade de Palmeira das Missões, na tarde do sábado (22/3), a Brigada Militar (BM) iniciou as buscas com base nas características descritas.

O veículo foi localizado e abordado. Durante a ocorrência, os policiais militares verificaram que o GM Prisma havia sido roubado em Canoas – na Região Metropolitana de Porto Alegre –, e estava com placas clonadas.

O homem de 25 anos que conduzia o carro foi preso pelo crime de receptação, sendo encaminhado à Delegacia da Polícia Civil. O GM Prisma foi recolhido ao depósito credenciado.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.