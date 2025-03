Motorista embriagado provoca acidente com duas mortes na BR 386 em Sarandi

A colisão frontal envolvendo dois automóveis ocorreu por volta das 17h45min do sábado (22/3), no Km 115 da BR 386 em Sarandi.

Levantamento preliminar realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontou que o Toyota Corolla, com placas de Novo Xingu/RS, invadiu a pista contrária. O motorista de 43 anos e morador de Constantina foi submetido ao teste do etilômetro. O resultado mostrou 1,17mg/l, ou seja, índice quase três vezes maior que o limite para caracterizar crime de embriaguez ao volante. Ele sofreu lesões leves e, após o atendimento médico, foi preso e encaminhado à Polícia Civil.

No Fiat Uno, emplacado em Porto Alegre/RS, viajava uma família. O condutor de 46 anos e duas crianças, de 5 e 14 anos, tiveram ferimentos e foram levadas para atendimento hospitalar. Uma menina de 11 anos morreu no local da colisão. A mãe das crianças, de 38 anos, chegou a ser socorrida, mas entrou em óbito durante o atendimento no hospital.

A pista no local do acidente ficou parcialmente interrompida até a finalização da perícia e remoção dos veículos sinistrados.

