Tenente Portela: Após tentar fugir, indivíduo é preso por porte ilegal de arma de fogo

Segundo divulgou o 7º BPM, houve acompanhamento ao homem que tentou empreender fuga a pé. Após êxito na abordagem, o efetivo policial encontrou um revólver calibre 38 e cinco munições.

Diante dos fatos, o indivíduo acabou preso por porte ilegal de arma de fogo, sendo, posteriormente, apresentado na Delegacia da Polícia Civil para os trâmites previstos na legislação.

A prisão aconteceu na madrugada deste sábado (22/3), no âmbito da Operação Cerco Fechado.

