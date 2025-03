Durante Operação Cerco Fechado em Miraguaí, Brigada Militar prende foragido da Justiça

Na noite da sexta-feira (21/3), durante a Operação Cerco Fechado na cidade de Miraguaí, a Brigada Militar (BM) prendeu um indivíduo que possuía mandado de prisão em seu desfavor.

Ainda foi verificada a situação documental de 37 veículos abordados e 56 pessoas foram identificadas.

A Operação Cerco Fechado caracteriza-se por ações preventivas e repressivas qualificadas com o objetivo em promover a segurança pública, com foco na redução dos índices de violência e criminalidade, em especial aos Crimes Violentos Letais Intencionais.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.