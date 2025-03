BM de Frederico Westphalen apreende armas, munições, drogas e dinheiro

O efetivo da Brigada Militar (BM) flagrou, na noite da sexta-feira (21/3) em Frederico Westphalen, dois indivíduos comercializando entorpecente a um usuário. Informações divulgadas pelo 37º BPM.

Com a dupla, os policiais militares apreenderam uma espingarda calibre 12, duas pistolas 9mm, um revólver calibre 32, 124 munições de diversos calibres, três carregadores 9mm, uma máquina de cartão, R$ 2.537,00 em dinheiro, cinco aparelhos celulares, duas balanças de precisão, 16 buchas de cocaína e uma porção da mesma substância pesando 510 gramas, 16 tabletes de maconha que totalizaram 9,2 quilos e um tijolo do mesmo entorpecente.

Os homens, de 22 e 25 anos, acabaram presos por tráfico de drogas e conduzidos à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos formais.

