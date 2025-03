Frederico Westphalen: Homem é preso por suspeita de participação em assalto

Um indivíduo de 20 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (21/3), por agentes da Polícia Civil. Ele é suspeito de participar do assalto ao motorista de aplicativo ocorrido no Distrito Industrial de Frederico Westphalen.

A investigação apurou que, no último dia 13 de fevereiro, três homens armados renderam a vítima durante uma corrida e subtraíram os pertences dele. Nesta sexta-feira, os policiais civis também cumpriram dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao suspeito.

O preso foi encaminhado ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen. A Polícia Civil segue realizando diligências para localizar os outros envolvidos no crime.

As informações são da Rádio Luz e Alegria.

