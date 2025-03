Homem é preso após furtar vários objetos de escola em Crissiumal

Após denúncia que revelou o furto no estabelecimento de ensino, a Brigada Militar (BM) de Crissiumal prendeu o autor do delito. Na abordagem ao indivíduo, foram encontrados 46 reatores de lâmpadas, uma furadeira, 30 quilos de fios de cobre, um facão, três litros de álcool, oito embalagens de sabão em pó, uma corda, dois grampeadores e duas mochilas.

A prisão – realizada na noite da quarta-feira (19/3) – aconteceu dentro da Operação Cerco Fechado do 7º BPM.

O homem, juntamente com os materiais recuperados, foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil para o registro da ocorrência.

