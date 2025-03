Governo destina R$ 1 milhão para hospitais de Venâncio Aires e São Vicente do Sul que sofreram danos por temporais em fevereiro

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, realizou as assinaturas da portaria e do convênio nesta quinta (20) -Foto: Divulgação SES

Foi assinada, nesta quinta-feira (20/3), uma portaria da Secretaria da Saúde (SES) que repassa extraordinariamente R$ 1 milhão para os hospitais São Sebastião Mártir, de Venâncio Aires, e São Vicente Ferrer, de São Vicente do Sul. Os dois registraram danos na estrutura após chuvas intensas ocorridas nos dias 15 e 16 de fevereiro deste ano. Na mesma oportunidade, também foi assinado um convênio com a Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba, no valor de R$ 113,6 mil para a aquisição e instalação de equipamentos para sala de cirurgia.

Em Venâncio Aires, o temporal levou o Hospital São Sebastião Mártir a restringir os atendimentos somente para casos de urgência e emergência. Foi necessário realocar pacientes, equipamentos e salas de procedimentos.

Para os reparos, o governo do Estado destinará R$ 500 mil em caráter excepcional. O recurso será utilizado na reforma dos telhados, calhas e criação de rotas para escoamentos das águas do telhado. Além disso, será feita a aquisição de computadores, foco cirúrgico portátil e a troca da rede elétrica dos setores que foram atingidos. Os principais setores impactados foram o Centro de Material Esterilizado, a maternidade e o Centro Obstétrico.

Ao Hospital São Vicente Ferrer, de São Vicente do Sul, serão destinados outros R$ 500 mil. O hospital, que é municipal, estava passando por obras de recuperação de outro vendaval, ocorrido em janeiro de 2024. Por isso, no ano passado, foram repassados à entidade R$ 831,3 mil para a troca do telhado e substituição de parte das instalações elétricas.

Este novo recurso destinado pelo Estado visa à reforma do telhado em estrutura metálica, laje pré-moldada, parede de segurança do telhado, pinturas interna e externa, execução de rede elétrica e lógica, adaptações de banheiro PcD, troca piso e troca de esquadrias.

A titular da SES, Arita Bergmann, disse que, dentro do projeto de apoio em razão das calamidades, já foram aplicados pelo governo do Estado mais de R$ 85 milhões para prefeituras e hospitais recuperarem seus serviços de saúde. “São recursos que fazem parte do Plano Rio Grande de recuperação do Estado, que é uma demonstração de unidade entre as instituições, pois juntos somos mais fortes”, afirmou.

Presente de forma on-line ao evento de assinatura da portaria, o prefeito de São Vicente do Sul,Fernando Pahim, lembrou do problema semelhante que a cidade já tinha enfrentado por outro vendaval. “E da mesma maneira que agora a Secretaria da Saúde nos ajudou com rapidez. Tenho certeza de que o hospital vai voltar mais forte do que era antes”, disse.

Por parte de Venâncio Aires, o prefeito Jarbas da Rosa lembrou do intenso trabalho nas últimas semanas após as fortes chuvas. “Assim como centenas de famílias em nossa cidade, o hospital foi duramente atingido. Mas a rapidez e o atendimento célere às demandas são fundamentais para garantir o atendimento à população”, destacou.

Hospital de Aratiba

Com a Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba, a SES está realizando o investimento de R$ 113,6 mil para equipar a sala cirúrgica da entidade. Está prevista a aquisição e instalação de um monitor de triagem e classificação de risco, um aspirador cirúrgico, um videolaringoscópio e uma mesa cirúrgica elétrica.

O hospital da cidade no Alto Uruguai presta serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS) como hospital geral, porta de entrada para urgência e emergência, referência regional nas especialidades de oftalmologia, otorrinolaringologia, dermatologia e reumatologia, sendo referência para 85 cidades na Região Norte do Estado.

Na especialidade de otorrinolaringologia, são realizadas 30 cirurgias ao mês, além de cirurgias eletivas (hérnia, varizes, colecistectomia e histerectomia, entre outras). Os equipamentos a serem adquiridos visam ofertar uma maior segurança e qualidade dos procedimentos para os pacientes e para os profissionais que prestam o atendimento. O Hospital de Aratiba possui 36 leitos, sendo 31 deles destinados ao SUS.

“O Hospital de Aratiba e outros 77 hospitais de pequeno porte estão recebendo recursos do Avançar para equipar e promover atendimento mais próximo da população”, ressaltou Arita. Ela lembrou que nesses locais (com até 50 leitos) já são R$ 40 milhões investidos desde 2023.