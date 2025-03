Cancelada sessão deliberativa do Senado desta quinta-feira

Outra matéria da ordem do dia é o PL 3.780/2023 , que aumenta as penas para os crimes de furto, roubo, estelionato e receptação. A proposição, que altera o Código Penal , também inclui novidades como o furto e receptação de animais domésticos, o roubo de arma de fogo e a interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública.

